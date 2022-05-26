MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?
Birkaç yıldır ekranların en popüler yemek yarışmalarından biri haline gelen MaterChef Türkiye'nin bu yıl ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırma yapmaya başladı. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak, işte cevabı...
2022-05-26 20:05:40
Her yıl seyircisiyle buluşan MasterChef Türkiye'nin çekimleri Acun Medya'nın sahibi olduğu TV8 televizyonu üzerinden başladı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
Usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı fenomen yarışma programı MasterChef yeni sezon çekimlerine başladı. Yenilenen dekoru ve farklı tarzıyla bu yıl reyting rekorları kırmaya gelen programın ilk bölümünün Survivor finalinin ardından yayınlanacağı belirtildi.
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