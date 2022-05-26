MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

Birkaç yıldır ekranların en popüler yemek yarışmalarından biri haline gelen MaterChef Türkiye'nin bu yıl ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırma yapmaya başladı. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak, işte cevabı...