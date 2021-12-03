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TIMETURK / GENEL / MasterChef Türkiye'de elemeye hangi isimler kaldı? Dokunulmazlığı kim kazandı? (2 Aralık Perşembe Akşamı)

MasterChef Türkiye'de elemeye hangi isimler kaldı? Dokunulmazlığı kim kazandı? (2 Aralık Perşembe Akşamı)

2 Aralık Perşembe MasterChef yeni bölümdeki dokunulmazlık oyunu Alanya'da yapıldı. Kazanan takımı, özel misafirlerin seçimi belirledi. Devamında kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli oldu.

3 Saat Önce
2021-12-03 10:01:32
MasterChef Türkiye'de elemeye hangi isimler kaldı? Dokunulmazlığı kim kazandı? (2 Aralık Perşembe Akşamı)

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

2 Aralık Perşembe MasterChef yeni bölümdeki dokunulmazlık oyunu Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinden biri olan Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı. Oyun öncesi müthiş güzelliklerle dolu olan şehirde güzel bir tur atan yarışmacılar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kazanan takımı, özel misafirlerin seçimi belirledi. Devamında kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyununda menüde gülüklü çorbası, balık mançuru, bakla pilavı, kuru patlıcan taratoru ve öksüz helvası yer aldı.

Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Yarışmacılar, yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi. Misafirlerin verdiği oyların sayımı sonrasında mavi takım, ilk üç yemeği aynı skorla 5-2 kazandı. Sonraki yemekte de gerekli oy sayısını alan mavi takım, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, siyah önlükleri giyip bir kez daha mutfağa girdi. Sıfır atık projesi kapsamında oyunlardan kalan ürünler ile yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Şeflerin kritik tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu.

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MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.

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Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.

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MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda üç kişi kaldığı için konsey oylaması yapılmadı. Üç kişinin oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden iki isim direkt potaya girdi. Üçüncü eleme adayı Araz oldu.

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Hasan ise dördüncü eleme adayı oldu.

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Haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, beşinci eleme adayı olarak Görkem'i söyledi.

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Sonrasında konseyde oylama sonucunda haftanın altıncı eleme adayı Safanur oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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