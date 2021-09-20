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TIMETURK / GENEL / MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

Dün akşam TV8 Ekranlarında yayınlanan MasterChef programında eleme heyecanı vardı. Eleme potasında yer alan isimler ellerindeki malzemeler ile ne güzel tabağı çıkarmak için ter döktü. Eleme gecesinde 3 aday Mustafa, Ateş ve Tunahan birbiri ile yarıştı. Gecenin sonunda elenen ismi jüri üyeleri açıkladı. Peki MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

3 Saat Önce
2021-09-20 08:48:45
MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

MasterChef'te 19 Eylül Pazar aklamı ele heyecanı yaşandı. Potaya giren isimler elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme poatsında kalan son 3 yarışmadı Mustafa, Ateş ve Tunahan eleme potasından çıkabilmek için birbirleri ile yarıştı. En lezzzetli ve en şık tabağı yapan Mustafa geceyi elenmeden atlattı. Eleme gecesine Tunahan ve Ateş ikilisinden kimin elendiğini jüri üyeleri açıkladı. Peki MasterChef'te kim elendi? Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

MasterChef'te kim elendi?

19 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef programında yine heyecan doruktaydı. Eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan yarışmaya veda etmemek için ellerinden geleni yaptı. Eleme potasında olan bu isimlerden son 3'e Mustafa, Ateş, Tunahan kaldı. Mustafa, Ateş ve Tunahan'dan biri elenerek yarışmaya vede etti. Peki Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi? İşte 19 Eylül Pazar MasterChef'te elenen isim;

19 Eylül Pazar MasterChef elenen isim İzle

Yarışmacılar jüri üyelerinin belirlediği yemekleri yapmak için ter döktü. Eleme potasında yer alan Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi.

Master Chef Tunahan mı elendi Ateş mi elendi?

Mehmet Şef imza yemeğini 3'lü eleme gecesinde en iyi yapan isim Mustafa oldu. Mustafa elenmekten kurtulan isim oldu. Yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti. Tunahan'ın vedası sonrası arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tunahan'ın vedası hakkında Ateş, 'Mutluyum diyemem hala üzgünüm, bu hafta mutlu olabilir miyim bilemem' ifadelerini kullanarak gözyaşları içinde kaldı.

Master Chef Mavi Takım yarışmacıları
Dilara (K)
Tahsin
Azize
Mert
Milhan
Sergen
Eren
Ateş

Master Chef Kırmızı Takım yarışmacıları
Hamza (K)
Tunahan
Safanur
Burcu
Emre
Hasan
Mustafa
Şükrü

MasterChef Türkiye hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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