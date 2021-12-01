MasterChef’te elemeye kalan isimler belli oldu! Dokunulmazlığı kim aldı?

30 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'in 30 Kasım Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 30 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımkar haftanın ilk takım oyununda karşılaştı. On beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept ise dolma çeşitleri oldu. Menüde ise kalamar dolması, kavun dolması, bıldırcın dolması, mumbar dolması ve kuru patlıcan dolması yer aldı.

Süre sonunda şefler tadımlarını yaptı. Şeflerin verdiği kritik karara göre dokunulmazlığı 3-2'lik skorla kazanan kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağını en yakın şekilde hazırlamak yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, dokunulmazlık kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.

Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.