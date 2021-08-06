MasterChef Sergen kimdir? MasterChef'te Sergen Özen nereli kaç yaşında? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ana yarışmacılarının belirlendiği elemeler devam ediyor. Yarışmada çıkardığı tabaklarla izleyicinin dikkatini çeken MasterChef Sergen'in kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef'te Sergen Özen nereli kaç yaşında? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ana yarışmacılarının belirlendiği elemeler devam ediyor. Yarışmada çıkardığı tabaklarla izleyicinin dikkatini çeken MasterChef Sergen'in kim olduğu merak ediliyor.

MasterChef'in ana kadrosunda yer almak için çabalayan Sergen Özen'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sergen Özen geçtiğimiz programda yaptığı helva tabağı ile hem izleyenleri güldürdü hem de jüriyi güldürdü. Peki MasterChef Sergen kimdir?

MasterChef Sergen kimdir?

MasterChef Sergen Özen 25 yaşındadır.

Programdaki şiveli konuşması ile dikkat çeken MasterChef Sergen aslen Tekirdağlı'dır.

Otelcilik lisesinden mezun olan yarışmacı, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

MasterChef Sergen'in köftecilik üzerine dükkanı bulunuyor.

MasterChef nedir?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.