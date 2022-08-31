MasterChef Metin kime benziyor? Doktor Strange kimdir? Doctor Strange'i kim hangi oyuncu oynuyor? soruları MasterChef'in 57. bölümünü izleyen seyirciler tarafından internette araştırılmaya başlanıyor. MasterChef'te birbirinden lezzetli yemekler ile jüri üyelerini kendisine hayran bırakan Metin'in Doctor Strange filminin başrol oyuncusu İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'e benzetildi.

MasterChef Metin kime benziyor? Doktor Strange kimdir? Doctor Strange'i kim hangi oyuncu oynuyor? soruları MasterChef'in 57. bölümünü izleyen seyirciler tarafından internette araştırılmaya başlanıyor. MasterChef'te birbirinden lezzetli yemekler ile jüri üyelerini kendisine hayran bırakan Metin'in Doctor Strange filminin başrol oyuncusu İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'e benzetildi.

Marvel evrenin en sevilen filmlerinden olan Doktor Strange gişede rekor üstüne rekor kırıyor. Filmin başrol oyuncusunun kim olduğu da merak ediliyor. Doktor Strange bir kaza sonucu çok sevdiği cerrahlık mesleğine yeniden kavuşabilmek için bir serüvene çıkıyor ve bu serüvende kendisini evreni kurtarırken buluyor.

MasterChef Metin kime benziyor?

MasterChef Metin'in Doktor Strange filmindeki başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch'e benzetiliyor.

Doctor Strange'i kim hangi oyuncu oynuyor?

Doktor Strange filiminin başrolünde Benedict Cumberbatch bulunuyor. Benedict Cumberbatch filmde doktor Strange karakterini canlandırıyor.

Doktor Strange kimdir?

Doctor Strange, Steve Ditko tarafından 1963'te tasarlanmış bir kurgusal karakter.

Doctor Stephen Vincent Strange Ama çoğu kişi onu Doctor Strange olarak biliyor. İlk olarak Strange Tales #110'da görülmüştür. Steve Ditko tarafından oluşturulmuştur ve ayrıca Stan Lee Tarafından düzenlenmiştir. Marvel Comics'in mistik karakteridir.

Doctor Strange önceden egoist ve kendini beğenmiş ama iyi bir cerrahtır. Daha sonra geçirdiği bir trafik kazasında arabası ile birlikte bir denize düşer ve ellerini kaybeder. Daha sonra ellerini kullanamayan Doctor Strange ellerini onarmak için çok iyi tedaviler denemesine rağmen bunların hiçbiri sonuç vermez. En sonunda ellerini onarmak için Tibet'de kamar-taj adlı bir tapınağa gitmeye karar verir. Orada mistik ve dövüş sanatlarını öğrenmeye başlar. Onun kostümünde iki önemli obje bulunmaktadır. Yükselme Pelerini ve Agomotto'nun gözü. Bunlara sahip iken çok güçlüdür. Sanctum sanctorum yani En kutsal yer Doctor Strange'in aradığı bir mansiyondur. Doctor Strange'in Marvel stüdyoları tarafından çekilen ve başrolünde Benedict Cumberbatch'in oynadiğı uyarlama filmi 4 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir. .