MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim? 22 Temmuz MasterChef çift tadım kaşık hatası yapan kim? Hangi yarışmacı elendi? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te yarışmacılar asıl kadroda yer almak için tüm marifetlerini sergilemeye devam ediyor. MasterChef'in 17. bölüm fragmanında bir üst tura çıkmak için yarışan yarışmacılardan birinin çift tadım yaparak elendiği görülüyor. Peki 22 Temmuz 17. bölümde hangi yarışmacı çift tadım yaparak elendi?

MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim? 22 Temmuz MasterChef çift tadım kaşık hatası yapan kim? Hangi yarışmacı elendi? TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef'te yarışmacılar asıl kadroda yer almak için tüm marifetlerini sergilemeye devam ediyor. MasterChef'in 17. bölüm fragmanında bir üst tura çıkmak için yarışan yarışmacılardan birinin çift tadım yaparak elendiği görülüyor. Peki 22 Temmuz 17. bölümde hangi yarışmacı çift tadım yaparak elendi?

TV8'in en çok izlenen yemek yarışma ptogramlarından olan MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. Ana kadroda yer almak için tüm marifetlerini sergileyen yarışmacılar bir üst tura çıkmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. MasterChef'in son bölümünde yarışmacılardan birinin çift tadım yaptığı görülüyor.

MasterChef çift tadım yapan yarışmacı kim?

MasterChef 17. bölümü 22 Temmuz Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlaancak. Yarışmanın son bölümünün fragmanında bir yarışmacının çift tadım yaptığından bahsediliyor. Yarışmacının kim olduğu program saatinde belli olacak.

22 Temmuz MasterChef çift tadım kaşık hatası yapan kim?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MasterChef hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

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