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TIMETURK / GENEL / Masko'da bina neden çöktü? Masko çöken binada insan var mı? Masko çöken binada ölü var mı?

Masko'da bina neden çöktü? Masko çöken binada insan var mı? Masko çöken binada ölü var mı?

Masko'da bina neden çöktü? Masko çöken binada insan var mı? Masko çöken binada ölü var mı? İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bina çöktü. Binanın çökmesinden sonra bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

2 Saat Önce
2021-08-24 15:38:17
Masko'da bina neden çöktü? Masko çöken binada insan var mı? Masko çöken binada ölü var mı?

Masko'da bina neden çöktü? Masko çöken binada insan var mı? Masko çöken binada ölü var mı?  İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bina çöktü. Binanın çökmesinden sonra bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

Masko'da bina neden çöktü?

Masko'da bulunan bir işyeri çöktü. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak bölgeden alınan detaylara göre içinde asma kat bulunan mobilya mağazasının yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle binanın çöktüğü sanılıyor.

Masko çöken binada insan var mı?

Mağazadan sesler gelmesi üzerine içeridekilerin dışarı çıktığı, enkazda kimsenin kalmadığı belirtiliyor.

Masko sanayi sitesi hakkında

19 Mart 1984 tarihinde 13 kurucu ortak tarafından kurulan ve kısaca MASKO olarak anılan “S.S. MASKO İSTANBUL MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA İMALATÇILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ” İstanbul'un sanayi ve ticaret merkezi olarak tanımlanan; İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, ulaşımı kolay, Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu, E-6 Gişelerinin hemen yanında, 778 mağazadan oluşan, bir MOBİLYA KENTİ'dir. 21 Haziran 1987 tarihinde temeli atılan Masko'nun işyerlerinin toplamı 440.000 metrekare, Sosyal Tesislerinin toplamı 43.000 metrekare olup,toplam kapalı alanları 483.000 metrekaredir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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