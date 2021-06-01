Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Aşı olanlar maske takmayacak mı?

Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğuna ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar maske zorunluluğu ne zaman kalkacak sorusuna yanıt ararken açıklama Bakan Koca aşı olanların ve bağışıklık kazanmış olanların maske takma zorunluluğu sonbaharda kalkabilir geldi. Peki aşı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlara maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğuna ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar maske zorunluluğu ne zaman kalkacak sorusuna yanıt ararken açıklama Bakan Koca aşı olanların ve bağışıklık kazanmış olanların maske takma zorunluluğu sonbaharda kalkabilir geldi. Peki aşı olanlar maske takmayacak mı? Aşı olanlara maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neredeyse 1.5 yıldır hayatımızın bir parası haline gelen maskelerin ne zaman çıkarılacağını açıkladı. Peki maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Bakan Koca maskelerin çıkartıalcağı tarihi ilk kez açıkladı. İşte korona virüs maskelerinin indirileceği tarih ve şartları...

Maske zorunluluğu ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih verdi. Bakan Koca, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi.

Maske takma zorunluluğu aşılama programına bağlı

Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

Aşılama 20 yaş altına inecek

Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi. Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.

Maske cezası ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.