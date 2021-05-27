Korona virüs vaka sayılarının düşürmek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde önce tam kapanmaya ardından da 17 Mayıs'ta kademeli normalleşemeye gidildi. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'da son bulması bekleniyor. 1 Haziran'da ise vatandaşları daha rahat bir dönem bekliyor. Bilim Kurulu'nda 1 Haziran'dan sonra maske ile ilgili çeşitli önerilerin tartışıldığı iddia edildi. Peki Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Haziran'dan sonra vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları şartıyla sahil, park ve bahçelerde maskesiz oturma imkanı tanınması gündemde.

Korona virüs vaka sayılarının düşürmek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde önce tam kapanmaya ardından da 17 Mayıs'ta kademeli normalleşemeye gidildi. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'da son bulması bekleniyor. 1 Haziran'da ise vatandaşları daha rahat bir dönem bekliyor. Bilim Kurulu'nda 1 Haziran'dan sonra maske ile ilgili çeşitli önerilerin tartışıldığı iddia edildi. Peki Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Haziran'dan sonra vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları şartıyla sahil, park ve bahçelerde maskesiz oturma imkanı tanınması gündemde.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüs ile mücadele kapsamında ülmizde çeşitli kısıtlamalar hayata geçirildi. Bunlardan sonuncusu olan ve 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci 1 Hazira'nda sona erecek. Vatandaşlar da 1 Haziran sonrası dönemde nelerle karşılaşacaklarını merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası uygulancak yol haritasını masaya yatırdı. Alınan tavsiye kararları Kabine Toplantısı ile değerlendirilerek netleşek.

YÜZDE 50 KAPASİTE

Türkiye'de Kovid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası Kovid-19 tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor. Tavsiye kararlarına göre, 1 Haziran sonrası kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesine izin verilebileceği, hafta içinde akşam 21.00 sabah 05.00 arası uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin azaltılabileceği belirtildi.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Bir diğer tavsiye kararın göre ise vatandaşlara da sahil, park ve bahçelerde 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkânı tanınabileceği ifade ediliyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

NERELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

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