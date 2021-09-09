Maske zorunluğu kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs aşılamasını hız kazandığı son günlerde vatandaşlar maske yasağının ne zaman kalkacağını merak ediyor. Nüfusunun çoğunu aşılayan bazı ülkeler açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı. Türkiye de aşılama oranı bakımından bir çok Avrupa ülkesinin önünde. Peki Türkiye'de maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluğu kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs aşılamasını hız kazandığı son günlerde vatandaşlar maske yasağının ne zaman kalkacağını merak ediyor. Nüfusunun çoğunu aşılayan bazı ülkeler açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı. Türkiye de aşılama oranı bakımından bir çok Avrupa ülkesinin önünde. Peki Türkiye'de maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Türkiye aşılamada bir çok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumda. Aşılama koronavirüs salgına karşı insanların elinde olan tek etkili silah. Koronavirüs salgınında vatandaşlar evlerine hapsolmuş, sokağa çıkma yasakları olmuştu. Aşılama sayısıında yaşanan artışla birlikte vatandaşlar normal yaşantıya da yavaş yavaş dönmeye başladı. Türkiye'de 9 Eylül'de 100 milyona yakın koronavirüs aşısı yapıldı. 50 milyon kişiye 1. doz koronavirüs aşısı yapıldı. 39 milyon kişiye de 2. doz aşılar yapıldı. 3. doz aşı yapılan kişi sayısı ise 10 milyona yakın.

Maske zorunluğu kalkacak mı?

Aşılamada yakalanan gelişme ile vatandaşlar maske yasağının ne zaman kalkacağını sorgulamaya başladı. Türkiye'nin yüzde 81'i 1. doz aşısını yaptırdı. Yüzde63 ise tam aşılanmasını tamamaladı.

Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs'ün en ağır zararı verdiği ülkelerin başında gelen İspanya artan aşılama oranı sonrası açık alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı. Yunanisan ve İsrail de maske zorunluluğunu kaldırmıştı. Durum böyle olunca Türkiye'de maslke takma zorunluluğunun kısa zaman sonra kaldırılması gündeme gelebilir.

Türkiye'de maslke takma zorunluluğu ne zaman kalkar?

Önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

Maske koronavirüsten ne kadar koruyor?

Bangladeş'in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde çalışmada, maske takmanın Covid-19'un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.