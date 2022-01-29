Maske Kimsin Sen yayından kaldırılacak mı? Maske Kimsin Sen yasaklanacak mı? FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen adlı müzik programı giyilen maske ve kostümlerle herkesin tepkisini çekmişti. Korkunç kıyafetler özellikle çocukların gelişimine olumsuz etki oluşturabileceği uzman tarafından belirtiliyordu. Daha önce de RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ilişkin inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Son olarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

Maske Kimsin Sen yayından kaldırılacak mı? Maske Kimsin Sen yasaklanacak mı? FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen adlı müzik programı giyilen maske ve kostümlerle herkesin tepkisini çekmişti. Korkunç kıyafetler özellikle çocukların gelişimine olumsuz etki oluşturabileceği uzman tarafından belirtiliyordu. Daha önce de RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ilişkin inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Son olarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsein Sen" adlı yarışma tartımlara neden oldu. Pek çok kişinin tepkisini çeken programla ilgili harekete geçileceği RTÜK Başkan Yardımcısı tarafından açıklanmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV'de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ‘çocukların korunması özelinde' inceleme başlatılacağını duyurdu.

Maske Kimsin Sen yasaklanacak mı?

Twitter'dan “Bu programla ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı” diye soran bir kişiye yanıt veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, şunları kaydetti: “Evet ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır.”

Maske Kimsin Sen yayından kaldırılacak mı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı. Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.

"Maske Kimsin Sen" programı nedir?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Orijinal formatı ilk olarak Güney Kore'de yayınlanan King of Mask Singer olan ve birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur.

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

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