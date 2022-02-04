Maske Kimsin Sen bitti mi? Maske Kimsin Sen yayından mı kaldırıldı, final mi yaptı? FOX TV'de yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren tartışılmaya başlanan Maske Kimsin Sen programı ile ilgili flaş bir karar verildi. Programda kullanılan maske ve kostümlerin korkunç olması nedeniyle eleştirilen programın final yapacağı açıklandı. Maske Kimsin Sen programının yapımcısı Fatih Aksoy reytinglerin düşük kalması nedeniyle programa son vereceklerini açıkladı.

Maske Kimsin Sen bitti mi? Maske Kimsin Sen yayından mı kaldırıldı, final mi yaptı? FOX TV'de büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan Maske Kimsin Sen adlı programla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kullanılan maske ve kostümlerin uygun olmadığı gerekçesiyle tartışmaların odağında olan program için RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ilişkin inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Programın yapımcısı Fatih Aksoy'dan beklenen açıklama geldi. Aksoy reytinglerin düşük olduğunu belireterk Maske Kimsin Sen programının geleceğine dair planları açıkladı.

Maske Kimsin Sen bitti mi?

Maske Kimsin Sen programının yapımcısı Fatih Aksoy reytinglerin düşük olması nedeniyle ptograma son vereceklerini açıkladı. 29 Ocak'ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri'yle ilgili ‘genelge' yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti.

Maske Kimsin Sen yayından mı kaldırıldı, final mi yaptı?

Fatih Aksoy, Maske Kimsin Sen'in akıbetini Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a açıkladı. Aksoy, şunları kaydetti: “Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin' diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time'da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV'de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”

Maske Kimsin Sen programı nedir?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Orijinal formatı ilk olarak Güney Kore'de yayınlanan King of Mask Singer olan ve birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur.

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor. .