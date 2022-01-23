Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?

Yayın hayatına başladığı ilk zamanlarda bir çok tartışmaya yol açsa da şimdilerde sevilen ve izlenen Maske Kimsin Sen yarışmasında geceye Aslan kostümü ile damgasını vuran ünlünün kim olduğu merak konusu oldu.