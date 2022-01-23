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TIMETURK / GENEL / Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?

Yayın hayatına başladığı ilk zamanlarda bir çok tartışmaya yol açsa da şimdilerde sevilen ve izlenen Maske Kimsin Sen yarışmasında geceye Aslan kostümü ile damgasını vuran ünlünün kim olduğu merak konusu oldu.

2 Saat Önce
2022-01-23 20:33:33
Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başladı. Başladığı tarihlerde bir çok tartışmaya yol açan yarışmanın yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Unicorn, Gözcü, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Şövalye,Dinozor, Ağaç, İskelet, Kuzgun, Ördek ve Gladyatör maskelerinin altına saklanan birbirinden ünlü isimler tek tek sahneye çıkarak performans gösterisinde bulunuyor, şarkı söylüyor, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Günün sonunda ise bu maskelerin altındaki bir isim yarışmayı kaybediyor ve maskesini çıkarmak zorunda kalıyor.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

Maskeleri çıkan ve deşifre olanlar dışında diğerlerin kim olduğunu hiçkimse bilmiyor.

MASKE KİMSİN SEN ŞU ANA KADAR KİM ELENDİ?

  • Gözcü _(Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
  • Gladyatör _(Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)
  • Ağaç _(Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oluyor.)
  • İskelet _(Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim.)
  • Şövalye _(Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim)
  • Ayna _ (Biran Damla Yılmaz_ 6. bölümde açıklanan isim)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Aslan kimdir belli olmadı.

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