Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?
Yayın hayatına başladığı ilk zamanlarda bir çok tartışmaya yol açsa da şimdilerde sevilen ve izlenen Maske Kimsin Sen yarışmasında geceye Aslan kostümü ile damgasını vuran ünlünün kim olduğu merak konusu oldu.
2022-01-23 20:33:33
Maske Kimsin Sen? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başladı. Başladığı tarihlerde bir çok tartışmaya yol açan yarışmanın yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Unicorn, Gözcü, Geyik, Tavuskuşu, Aslan, Ejderha, Ayna, Şövalye,Dinozor, Ağaç, İskelet, Kuzgun, Ördek ve Gladyatör maskelerinin altına saklanan birbirinden ünlü isimler tek tek sahneye çıkarak performans gösterisinde bulunuyor, şarkı söylüyor, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Günün sonunda ise bu maskelerin altındaki bir isim yarışmayı kaybediyor ve maskesini çıkarmak zorunda kalıyor.
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Maskeleri çıkan ve deşifre olanlar dışında diğerlerin kim olduğunu hiçkimse bilmiyor.
MASKE KİMSİN SEN ŞU ANA KADAR KİM ELENDİ?
- Gözcü _(Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- Gladyatör _(Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- Ağaç _(Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- İskelet _(Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim.)
- Şövalye _(Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim)
- Ayna _ (Biran Damla Yılmaz_ 6. bölümde açıklanan isim)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Aslan kimdir belli olmadı.
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