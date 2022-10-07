Maske cezası silinecek mi? Maske takmama cezası iptal mi edilecek? Maske-Kovid-19 cezası ödeyenlere para iadesi yapılacak mı? Kovid-19 pandemisi patlak verdiği zamanlarda ülkemizde halk sağlığı gözetilerek belli kısıtlamalar ve yasaklar hayata geçirildi. Bunların başında maske takma kuralı ve sosyal mesafe kuralı geliyordu. Salgın zamanında binlerce kişiye maske takmama cezası kesildi. Alınan bilgilere göre korona dönemi maske cezaları siliniyor. Cezalarını daha önce ödeyen vatandaşlar da kendilerine para iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Maske cezası silinecek mi? Maske takmama cezası iptal mi edilecek? Maske-Kovid-19 cezası ödeyenlere para iadesi yapılacak mı? Kovid-19 pandemisi patlak verdiği zamanlarda ülkemizde halk sağlığı gözetilerek belli kısıtlamalar ve yasaklar hayata geçirildi. Bunların başında maske takma kuralı ve sosyal mesafe kuralı geliyordu. Salgın zamanında binlerce kişiye maske takmama cezası kesildi. Alınan bilgilere göre korona dönemi maske cezaları siliniyor. Cezalarını daha önce ödeyen vatandaşlar da kendilerine para iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Torba yasa ile vatandaşların bazı borçları da silinecek. Kovid-19 salgını döneminde maske takmayanlara uygulanan cezaların silinip silinmeyeceği de pek çok kişi tarafından soruluıyordu. Bu konuyla ilgili de flaş gelişme yaşandı.

Maske ve korona cezası silinecek mi?

Alınan bilgilere göre torba kanunda maske cezalarının da silinmesini içeren bir madde yer alacak. Koronavirüs salgınında maske, sosyal mesafe gibi nedenlerden kesilen cezaların iptal edilmesi bekleniyor.

Maske takmama cezası iptal mi edilecek?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre maske zorunluluğuna uymayanlara 900 TL para cezası kesiliyordu. Korona salgınında binlerce kişiye maske ve sosyal mesafe cezası kesilmişti. Maske takmayanlara yazılan cezaların silinmesi teklifi 52 maddelik torba torba kanun teklifine eklendi.

Maske-Kovid-19 cezası ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

Kovid-19 döneminde kendilerine kesilen cezaları ödeyenlere para iadesi yapılıp yapılmaycağı ise bilinmiyor.

Diğer borçlar da siliencek

İcra takibine düşmüş 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye edilecek, KYK öğrenim kredisinin geri ödeme borç tutarlarındaki faiz miktarı da silinecek. Günlük 51 liraya kadar olan yemek bedellerinin nakit olarak verilmesi halinde ve bin TL'ye kadar elektrik-doğalgaz desteği verilmesi durumunda vergi indirim yapılması da düzenlemede yer alan maddeler arasında. .