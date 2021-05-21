Maske cezası erken ödeme indirimi | Korona virüs pandemisi ülkemizde de görüldüğü günden bu yana vatandaşların uyması gereken kurallar belirlendi. Maske takma, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasakları hayatımıza girdi. Bu kurallara uymayan binlerce kişiye idari para cezası kesildi. Maske takmama cezası ise en çok kesilen ceza oldu. Ceza yiyen vatandaşlar maske cezası erken ödeme indirimi var mı diye araştırmaya başladı. İdari para cezalarında olduğu gibi korona virüs maske takmama cezasında da indirim var. Peki korona virüs maske takmama cezası peşin ödeme indirimi ne kadar?

Maske cezası erken ödeme indirimi | Korona virüs pandemisi ülkemizde de görüldüğü günden bu yana vatandaşların uyması gereken kurallar belirlendi. Maske takma, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasakları hayatımıza girdi. Bu kurallara uymayan binlerce kişiye idari para cezası kesildi. Maske takmama cezası ise en çok kesilen ceza oldu. Ceza yiyen vatandaşlar maske cezası erken ödeme indirimi var mı diye araştırmaya başladı. İdari para cezalarında olduğu gibi korona virüs maske takmama cezasında da indirim var. Peki korona virüs maske takmama cezası peşin ödeme indirimi ne kadar?

Kovid-19 pandemisi ile hayatımızda köklü değişiklikler oldu. İstedğimiz gibi dışarı çıkamazken komlularımıza, akrabalarımıza gidip gelmemiz de belli kurallar çerçevesinde yeniden düzenlendi. Korona virüs bulaş riskini düşürmek için alınan bu tedbirlere malesef bazen uyulmadığı da görülüyor. Kurallara uymayanlara da idari para cezası kesildi. Para cezası kesilen vatandaşlar da peşin ödemede indirim olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki maske cezası erken ödeme indirimi var mı? Korona cezası peşin ödeme indirimi ne kadar?

Sokağa çıkma cezası, sosyal mesafe cezası ve maske cezasında erken ödeme indirimi var mı?

İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir veya bu süre içerisinde cezanın dörtte üçünü (3/4) ödeyebilirler. Yani, dava yoluna başvurmadan önce idari para cezası dörtte bir (1/4) oranında indirimli olarak ödenebilmektedir. Özetle, uygun bir şekilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara veya maske takmayanlara kesilen 900 TL idari para cezası peşin ödeme indiriminden faydalanarak 675 TL olarak ödenebilmektedir. Yani peşin ödemede %25 oranında indirim yapılmakta ve 900 TL cezanın 225 TL'si alınmamaktadır. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 bin 150 liralık cezanın peşin ödeme indiriminden yararlanarak 2 bin 362 lira olarak ödenebiliyor.

15 gün sonra erken ödeme indirimi olur mu?

Ancak, 15 günlük dava açma süresi geçtikten sonra yapılan ceza ödemelerinde indirim uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle, idari para cezası kesildikten sonra kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre çok önemlidir.

Maske ve sokağa çıkma cezası yapılandırılır mı?

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ve başvuru süresi sona eren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan milyonlarca kişi faydalanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığını açıklamıştı.

Geçen ay yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında getirilen yapılandırma düzenlemesine başvurular devam ediyor. Milletvekilleri yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifi ile korona cezalarının yapılandırma dahilinde olup olmaycağı henüz bilinmiyor.

Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesiliyor.

Maske takmama cezası ne kadar?

uygun bir şekilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara veya maske takmayanlara 900 TL para cezası kesilmektedir.

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