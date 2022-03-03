Mart kira artış oranı 2022 | Mart ayında kiraya ne kadar zam yapılacak? Kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. İşte Mart ayında kiraya yapılacak maksimum zam oranı...

Mart kira artış oranı 2022 | Mart ayında kiraya ne kadar zam yapılacak? Kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. İşte Mart ayında kiraya yapılacak maksimum zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ev sahipleri ve kiracıların meakla beklediği Şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. 3 Mart'ta açıklanan enflasyon oranı ile Mart ayında kira artış zam oranları da belli oldu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01'e oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon TÜFE yüzde 48,69; ÜFE'de ise yüzde 93,53 olarak gerçekleşmişti.

Mart kira artış oranı 2022

Mart ayında kiraya yapılacak maksimum zam oranı belli oldu. Şubat enflasyon rakamlarının açıklanması ile mart ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı yüzde 25,98 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta TÜFE aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Endeks verileri TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı verileridir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlarda en çok, artış yapılacak aydan bir önceki ay için açıklanan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı kadar zam yapılabilir.

Kiralama nedir?

Kiralama, başka birine ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılan bir sözleşmedir. Brüt kira, kiracının bir daire kira bedeli ödediği ve ev sahibinin düzenli olarak mülkiyet tarafından yapılan tüm mülk masraflarını ödediği zamandır. Kiralamaya bir örnek, ekipman kiralamadır. Kiralama, paylaşım ekonomisine bir örnek olabilir. Kiralama zamanı kira sözleşmesi yapılır. .