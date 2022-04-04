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TIMETURK / GENEL / Mart ayı enflasyon açıklandı mı? Mart ayı enflasyon ne kadar?

Mart ayı enflasyon açıklandı mı? Mart ayı enflasyon ne kadar?

TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi aylık bazda yüzde 5,46 arttı. Tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 61,14 oldu.

2 Saat Önce
2022-04-04 15:42:49
Mart ayı enflasyon açıklandı mı? Mart ayı enflasyon ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış haberleşmede

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

Aylık en az artış giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 114,97, aylık yüzde 9,19 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,30 artış gerçekleşti.

İmalat endeksi yıllık yüzde 106,55 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti. .

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