Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan kanallar hangileri? Marsilya-Galatasaray maçı uydu kanalları

Marsilya-Galatasaray maçı uydu kanalları | Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan kanallar hangileri? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkını ülkemizde Exxen satın aldı. Marsilya-Galatasaray maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. Fakat Avrupa Ligi maçları dünya üzerinde bir çok uydu kanalı üzerinden de yayınlanıyor. İşte Galatasaray-Marsilya maçını yayınlayan kanallar listesi...

Marsilya-Galatasaray maçı uydu kanalları | Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan kanallar hangileri? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkını ülkemizde Exxen satın aldı. Marsilya-Galatasaray maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. Fakat Avrupa Ligi maçları dünya üzerinde bir çok uydu kanalı üzerinden de yayınlanıyor. İşte Galatasaray-Marsilya maçını yayınlayan kanallar listesi...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray Marsilya deplasmanından puan yada puanlarla dönemin hesabını yapıyor. Grupta 3 puanla lider d urumda bulunan Galatasaray alacağı bir galibiyet ile gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek istiyor. Bu zorlu müsabakayı televizyondan izlemek isteyen taraftaralar maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Marsilya-Galatasaray maçı şifreli kanalda mı yayıınlanacak? Marsilya-Galatasaray maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. Maçı izlemek için ExxenSpor'a üye olmak gerekiyor. Dev maç Avrupa'da değişik kanllar üzerinden de yayınlanacak. Başta Fransız kanalları zorlu müsabakayı canlı olarak yayınlayacak.

Marsilya-Galatasaray maçı uydu kanalları

Kardeş ülke Azerbaycan'da yayınlanan CBC sport kanalı Türkiye takımlarının tüm Avrupa Ligi maçlarını yayınlıyor. Ancak maçın yayınlanacağı gün Azerbaycan takımı Karabağ'ın Konferans Ligi maçı oldupu için Marsilya-Galatasaray maçı yayınlanmayabilir.

CBC Sport uydu frekans bilgisi

AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan kanallar hangileri?

Marsilya-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Marsilya-Galatasaray maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. zorlu karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Marsilya muhtemel 11

Lopez, Saliba, Alvaro, Luan Peres, Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson, Cengiz, Payet, Dieng

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Galatasaray Avrupa'da 296. maçına çıkacak.

Galatasaray Marsilya ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 296. kez sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.