Marsilya-Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Marsilya-Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray gruptaki ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşılaşacak. Fransa'da oynanacak karşılaşma seyircili oynanacak. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar da Marsilya-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Marsilya-Galatasaray maçı maçı şifreli kanalda mı? Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri?

Marsilya-Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Marsilya-Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray gruptaki ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşılaşacak. Fransa'da oynanacak karşılaşma seyircili oynanacak. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar da Marsilya-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Marsilya-Galatasaray maçı maçı şifreli kanalda mı? Marsilya-Galatasaray maçını yayınlayan uydu kanalları hangileri?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında Marsilya ile karşılaşacak. Grupta 3 puanla lider konumda bulunan Galatasaray sahadan alacağı puan yada puanlarla gruptan çıkma şansını güçlendirecek. Zorlu karşılaşmada takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar Marsilya-Galatasaray maçının şifreli kanalda mı yoksa şifresiz kanalda mı yayınlanacağını merak ediyor. Peki Marsilya-Galatasaray maçı şifreli kanalda mı? Marsilya-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Marsilya-Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?

Marsilya-Galatasaray maçı ExxenSpor'da yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı.

Marsilya-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Marsilya-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı Vélodrome Stadı'nda saat 22.00'de oynanacak. Zorlu karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi E Grubu Puan Durumu

1. Sıra: Galatasaray / 3 puan

2.Sıra: Marsilya / 1 puan

3.Sıra: Lokomotiv Moskova / 1 puan

4.Sıra: Lazio / 0 puan

Marsilya muhtemel 11

MANDANDA, SALİBA, GONZALEZ, PERES, LİROLA, DİENG, GUENDOUZİ, RONGLER, GERSON, CENGİZ, HARİT

Galatasaray muhtemel 11

MUSLERA, YEDLİN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, CİCALDAU, KEREM, HALİL

Marsilya-Galatasaray maçının hakemi kim?

Marsilya-Galatasaray maçında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki diğer maçları

30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray

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