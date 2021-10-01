Marsilya-Galatasaray maç özeti | Marsilya- Galatasaray Avrupa Ligi geniş özet

Marsilya-Galatasaray maç özeti | Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşan Galatasaray sahadan bir puanla ayrıldı. Marsilya ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Galatasaray golsüz geceden 1 puanı hanesine yazdırarak çıktı. 2. maçların geride kaldığı haftada Galatasaray 4 puanla grupta liderliğini sürdürüyor. Marsilya-Galatasaray maç özeti izle seçeneğini araştıran taraftarlar özetin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Avrupa Ligi yayın hakları Exxen tarafından satın alındı. Maç yayınları ve özetler Exxen platformunda yer alıyor.

Marsilya-Galatasaray maç özeti izle | Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşan Galatasaray sahadan bir puanla ayrıldı. Marsilya ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Galatasaray golsüz geceden 1 puanı hanesine yazdırarak çıktı. 2. maçların geride kaldığı haftada Galatasaray 4 puanla grupta liderliğini sürdürüyor. Marsilya-Galatasaray maç özeti izle seçeneğini araştıran taraftarlar özetin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Avrupa Ligi yayın hakları Exxen tarafından satın alındı. Maç yayınları ve özetler Exxen platformunda yer alıyor.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir zorlu mücadeleyi daha geride bıraktı. Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Gruptan çıkmak adına önemli olan 1 puan gece sonunda Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Grubun bir diğer maçında ise Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray grubunda 4 puanla lider konumda. Galatasaray'ı onu 3 puanlı Lazio, 2 puanla Marsilya ve 1 puanla Lokomotiv Moskova takip etti. Maçı Exxen'den izleyemeyen sarı kırmızılı taraftarlar da maç özetini merak ediyor.

Marsilya-Galatasaray maç özeti

5. dakika: Her iki takım da paslarla pozisyon arayışında.

8. dakika: Galatasaraylı taraftaralar soğuk bir ter döktü. Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

17. dakikada: Marsilya tehlikeli geliyor. Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada: Bu kez Marasilya'nın Türk oyuncusu Cengiz Ünder'in sert şutu Galatasaray'lı taraftarları korkuttu. Köşeye giden topu Muslera kornere çeldi.

45+8. dakikada: Galatasaray önemli bir poziyonu değerlendiremedi. Kalaci ile baş başa kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.

50. dakika: Marsslya 2. yarıda da etklili geliyor. Dieng Cengiz'in pası ile bomboş durumda kaldı ve topu auta gönderdi.

59. dakika: Bir kez daha top direğe çarptı. Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakika: Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi'yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.

90. dakika: Zorlu mücadele golsüz şekilde 0-0 sona erdi.

Galatasaray ilk 11

Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil

Marsilya ilk 11

Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz, Harit, Dieng, Payet

Marsilya-Galatasaray maçı özeti nereden izlenir?

Marsilya-Galatasaray Avrupa Lig maç özetinin ülkemizde yayın hakkı Exxen platformunda yer alıyor.Marsilya-Galatasaray maç özeti Exxen platformunda yer alıyor. Maçların özetlerini ve tamamını izleyebilmek için ExxenSpor'a üye olmak geerekiyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.