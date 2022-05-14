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Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü!
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Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü!

Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü! NASA tarafından yayınlanan Mars görselleri kafaları karıştırdı. Curiosity uzay aracı ile 7 Mayıs'ta Mars yüzeyinden çekilen fotoğraflarda bir kayanın üzerine oyulmuş mağara geçidi görünümünde kapıya benzer bir yapıya rastlandı. İnsanları meraklandıran kapı benzeri görüntünün nasıl oluştuğuna dair detaylar paylaşıldı. Peki Mars'ta kapı mı var?

2 Saat Önce
2022-05-14 13:47:51
Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü!

Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü! NASA tarafından yayınlanan Mars görselleri kafaları karıştırdı. Curiosity uzay aracı ile 7 Mayıs'ta Mars yüzeyinden çekilen fotoğraflarda bir kayanın üzerine oyulmuş mağara geçidi görünümünde kapıya benzer bir yapıya rastlandı. İnsanları meraklandıran kapı benzeri görüntünün nasıl oluştuğuna dair detaylar paylaşıldı. Peki Mars'ta kapı mı var?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Curiosity uzay aracından dünyaya gelen görüntüler şok etkisi yarattı. 7 Mayıs'ta çekilen görüntülerde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı yer alıyor. Dünya dışı yaşam olabileceğini savunan komplo teorisyenleri görüntülerin Mars'ta yaşamın kanıtı olabilileceğini iddia etti.

Mars'ta kapı mı bulundu?

Mars'tan gelen görüntülerdeki kapı benzeri oluşumun nasıl meydana geldiğine dair bilimsel açıklamalar geldi. Bilim insanları görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars'taki depremler sonucu oluştuğunu ve görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığını belirttiler. Bilim insanları kapı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtti.

Mars'ta gizemli geçit mi var?

Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

Marsta kapı mı bulundu

NASA nedir?

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askerî amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA, Ay'a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemekte ve yeni Ares I ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir. Uzay programı çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli sivil ve askerî roket çalışmaları da NASA'nın çalışma alanlarının arasındadır.

Mars hakkında

Mars Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için "Kızıl Gezegen" de denir.

İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yerbenzeri gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'nınkine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır.

Mars'taki Olimpos Dağı (Olympus Mons), Güneş Sistemi'nde bilinen en yüksek dağdır ve Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı verilen kanyon en büyük kanyondur. Ayrıca Haziran 2008'de Nature dergisinde yayımlanan üç makalede açıklandığı gibi, Mars'ın kuzey yarımküresinde 10.600 km uzunluğunda ve 8.500 km genişliğindeki dev bir meteor kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük meteor kraterinin (Ay'ın güney kutbu kısmındaki Atkien Havzası) dört misli büyüklüğündedir.

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