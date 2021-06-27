DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gıdanı Koru kampanyası nedir, nasıl katılınır?
Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası nedir?
Dijital tarım pazarı (DİTAP) nedir?
Faruk Bildirici: Enver Aysever belediyelere hangi şapkasıyla iş yaptı?
Trudeau: Papa Kanada'ya gelip yerlilerden bizzat özür dilemeli
Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: 2 ilçeyi daha ele geçirdiler
Bisiklet Eğitimleri Aydın'da
Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı
Bisiklet Eğitimleri Antalya'da
Ürdün Kralı 2. Abdullah Bağdat’ta
Çamerya katliamı 77 yıldır kapanmayan yara
Türksat 5A uydusu, yarından itibaren hizmet vermeye başlıyor
Bursa'da 'insan yüzlü örümcek' görüldü
'Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı'

Marmaris'teki yangından acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.06.2021 11:49:34
Marmaris'teki yangından acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, "Şehidimiz var. Orman işçimiz hayatını kaybetti maalesef. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var! #Marmarisİçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

 Öte yandan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş