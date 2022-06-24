Marmaris'teki yangına müdahale devam ediyor! Bakan Süleyman Soylu: Bir bölge var, havadan ve karadan etrafı çevriliyor

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını çıkaran şüpheli S.A.'nın, ifadesinde ailevi problemlerinin olduğunu ve ormanlık alanda yaktığı ateşin içine girerek intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Büyük oranda sıkıntı giderilmiş durumda. Bugünü takip etmeliyiz.' dedi Bakan Süleyman Soylu ise 'Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Bir bölge var havadan ve karadan etrafı çevriliyor.' ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Bakanlar Kirişçi ve Soylu'dan açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kirişci, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kirişci, sahada çok büyük tehlike arz eden unsurun kalmadığını ancak konunun henüz neticelenmediğini çünkü meteorolojiden, bugün öğleden itibaren yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme geldiğini belirtti.

Ekiplerin gündüz ve gece yoğun şekilde çaba sarf ettiğini anlatan Kirişci, havanın kararması nedeniyle, gece boyunca karadan etkili bir çalışma sürdürüldüğünü bildirdi.

Yangında görev alan araç gereçlerle ilgili de bilgi veren Kirişci, sahada, 453 arazözle toplam 1148 aracın bulunduğunu, adım atacak yer olmadığını ifade etti.

Hava araçları konusunda da 61 helikopter ile 13 uçağın sahada sabah saatlerinden itibaren görevde olduğunu aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Katar'dan 3 helikopter ulaştı, onlar da sahada. 1 adet Azerbaycan'a ait amfibi uçak hizmetlerini sürdürüyor. Bu arada dün de belirtmiştik, yardım talebi çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama başta İsrail olmak üzere Romanya ve Avrupa'nın ilgili birimlerinin, bize bu konularda yardımcı olmak ve katkı sağlamak adına araç gereç yönünden teklifleri var. Fakat biz son bugün yapılan teklifleri, gelinen olumlu noktayı da dikkate alarak şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de artık yaklaşırız diye umut ediyoruz. Çünkü bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil."

Akredite olan sivil toplum kuruluşlarının da yoğun çaba gösterdiğine değinen Kirişci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hükümetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, evleri tahliye edilen ailelere 3 biner liralık nakit desteği olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız." dedi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 12 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınına ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.

AZERBAYCAN'IN MARMARİS ORMAN YANGINI İÇİN GÖNDERDİĞİ AMFİBİ UÇAK MUĞLA'YA GELDİ

Azerbaycan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi. Uçağın bugün Marmaris'teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Muğla'ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris'te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılması beklenen uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.

BAKANLAR SOYLU VE KİRİŞCİ MARMARİS'TE YANGIN SAHASINI GECE HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor. .