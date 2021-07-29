Marmaris'teki yangın söndürüldü mü? Marmaris'teki yangın nerede hangi mahallede çıktı? Manavgat'ta çıkan yangının acısı henüz tazeliğini korurken bir yangın haberi de Marmaris'ten geldi. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan kesintisiz müdahale sürüyor.

Marmaris'teki yangın söndürüldü mü? Marmaris'teki yangın nerede hangi mahallede çıktı? Manavgat'ta çıkan yangının acısı henüz tazeliğini korurken bir yangın haberi de Marmaris'ten geldi. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan kesintisiz müdahale sürüyor.

Malesef ülkenin çeşitli illerinden orman yangını haberleri gelmeye başladı. Antalya Manavgat'ta çıkan büyük yangın birçok evin ve iş yerinin yanmasına neden oldu. Antalya'daki yangında 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Antalya'daki yangının acısı henüz tazeliğini korurken yurdun bir çok noktasından yangın haberleri gelmeye başladı. Son olarak Marmaris'te çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

Marmaris'teki yangın söndürüldü mü?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanad çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Peki Marmaris'teki yangın söndürüldü mü? Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu. Siteler bölgesindeki orman yangını, çevredeki ev ve turizm işletmelerini de tehdit ediyor.

Antalya Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.