Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden ilk görüntüler...

2019 yılında yapımı tamamlanan Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet konuk evinden ilk görüntüler paylaşıldı. Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 'Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden ilk görüntüler paylaşıldı. Toplam maliyeti 640 milyon TL olarak belirlenen Devlet Konuk Evi'nin görüntüleri proje mimarı Şefik Birkiye tarafından web sitesinde yayınlandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden ilk görüntüler;

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 39 dönümlük araziye üzerine inşaa edildi.

Aynı zamanda Devlet Konuk Evi'nin kendisine ait plajı da bulunuyor. Özel kum ve çakılla taşları doldurulan deniz, plaj haline getirildi.

Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde bugüne kadar bazı devlet başkanlarının misafir olarak kaldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cuhurbaşkanı İlhan Aliyev'i Marmaris'te ağırlamıştı.

Yapının iç kısmında ise modern Osmanlı mimarisi ve Anadolu esintilerinin olduğu görülüyor.

300 odaya sahip olan Konuk Evi'nde dinlenme odaları da bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.