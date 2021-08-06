Marmaris'te yangın söndürüldü mü? Marmaris'te orman yangını bitti mi? Türkiye günledir orman yangınları ile mücadele ediyor. 10 gün önce başlayan orman yangınları ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Marmaris'te çıkan yangınlarla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Peki Marmaris'te orman yangınları kontrol altına alındı mı? Marmaris'te yangınlar söndürüldü mü?

Marmaris'te yangın söndürüldü mü? Marmaris'te orman yangını bitti mi? Türkiye günledir orman yangınları ile mücadele ediyor. 10 gün önce başlayan orman yangınları ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Marmaris'te çıkan yangınlarla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Peki Marmaris'te orman yangınları kontrol altına alındı mı? Marmaris'te yangınlar söndürüldü mü?

Marmaris'te yangın söndürüldü mü?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.