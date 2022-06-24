Marmaris'te ormanı kim yaktı? Sacit Ayhan kimdir? Sacit Ayhan neden ormanı yaktı? Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kısa süre içinde büyüdü ve geniş alanlara yayıldı. Yangına onlarca helikopter ve uçak havadan müdahalesi sürerken yangını kimin çıkardığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sacit Ayhan sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti.

Marmaris'te ormanı kim yaktı? Sacit Ayhan kimdir? Sacit Ayhan neden ormanı yaktı? Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kısa süre içinde büyüdü ve geniş alanlara yayıldı. Yangına onlarca helikopter ve uçak havadan müdahalesi sürerken yangını kimin çıkardığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sacit Ayhan sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da çıkan orman yangını ülkenin gündemine oturdu. Kısa sürede yayılan yangın ormanların kül olmasına neden oldu. Orman yangınına ilişkin yürütülen oruşturmada ise gözaltına alınan Ahmet Sacit'in sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti.

Marmaris'te ormanı kim yaktı?

Marmaris'te orman yangınına ilişkin yapılan çalışamlarda bir kişi gözaltın alındı. Gözaltına alınan Şüpheli Sacit Ayhan'ın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden Sacit Ayhan (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sacit Ayhan kimdir?

Ayhan'ın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği bilgisi verildi.

Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Kadir Ayhan şu ifadeleri kullandı: "Buradan Değirmenyanı'na gitti. Çalışmaya patoz işleri için gitti. Ama kıyafetlerini aldı duşunu yaptı, sakal tıraşı felan oldu. Üstünü değiştirip eski kıyafetlerini alıp gitti. Akşam saatlerinde geleceğini söyledi. Ama gelmedi yangın da çıkınca bende endişe ettim. Aradım kendisini telefonu meşguldü ve 5-6 dakika sürdü. Ama ondan sonra ulaşamadım. Ulaşamayınca yangının arasında kaldığını düşündüm. Sağdan soldan bilgi almaya çalıştım. Bana yolların kapalı olduğunu söylediler. Ama sonra güvenlik güçlerinden aldığımı bilgiye göre motoru bulunmuş. Daha sonrada kendisinin yakalandığını söylediler. Ama kendisinden bunu beklemiyordum. Bunu yapacak birisi değil. Doğayı da insanları da seven ve doğadan ekmek yiyen birisi. Kendimiz arıcıyız ve yıllarca bu işi yaptık. Bizler hala ormandan ekmek yiyen insanlarız. Kekik işleri yapıyoruz. Çay kırdı geldi, kışlık içmek için. Ben yapacağını hiç ummazdım. O gün giderken yanında hiçbir şey götürmedi sadece yanına bir terlik aldı gitti. Yanına bir de su alır yollarda su olmadığı için. Ben karakoldan güvenlik güçleri gelince öğrendim. Olay anında ona ulaşamıyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Keşke orman yanmasaydı, kendisini öldürseydi. Ölüsünü bulsam daha iyiydi. Çünkü orman gitti. Bizler buradan ekmek yiyen insanlarız. Burada herkesin ekmeği ile oynadı. Yaptıysa öyle ama yapmadıysa da bilmiyorum. Çünkü bunu yapacak biri değildi.