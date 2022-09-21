Marmaris'te orman yangını!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. .