Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Marmaris'te yangın neden çıktı?

Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Marmaris'teki yangın nasıl çıktı? Marmaris'teki yangını kim çıkardı? Türkiye'nin 4 bir yanında çıkan orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Yangının çıkış nedenlerini araştıran ekipler 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadesini aldı. Marmaris'te orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü? Marmaris'teki yangın nasıl çıktı? Marmaris'teki yangını kim çıkardı? Türkiye'nin 4 bir yanında çıkan orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Yangının çıkış nedenlerini araştıran ekipler 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadesini aldı.

Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ekipler yangını söndürmeye devam ediyor. Öte yandan Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Siteler mevkiisindeçıkan yangınların nedenleri de araştırılmaya başlandı.

Marmaris'teki yangın nasıl çıktı?

Maramaris'te çıkan yangınla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alevlerin çıktığı noktada evleri bulunanlar yangını yanlışlıkla küçük çocuklar tarafından çıkartıldığını belirtti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Altun açıklamasında şunları dile getirdi: Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.