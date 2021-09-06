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Marmaris açıklarında deprem
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TIMETURK / GENEL / Marmaris açıklarında deprem

Marmaris açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2021-09-06 11:06:31
Marmaris açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos Adası'nın batısı olduğu belirlendi, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, depremin ilçede herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir şey intikal etmedi. Deprem kaynaklı olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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