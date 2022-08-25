Marmaray hafta sonu sefer saatleri uzatıldı mı? Marmaray hafta sonları saat kaça kadar var?

Marmaray hafta sonu sefer saatleri uzatıldı mı? Marmaray hafta sonları saat kaça kadar var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talep üzerine Marmaray saatlerinde değişikliğe gitti. Peki ama Marmaray seferleri çoğaltıldı mı, çoğaldı mı? Marmaray seferleri erken mi başlayacak? Marmaray son sefer saati ve detaylar!