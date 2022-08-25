Marmaray hafta sonu sefer saatleri uzatıldı mı? Marmaray hafta sonları saat kaça kadar var?
Marmaray hafta sonu sefer saatleri uzatıldı mı? Marmaray hafta sonları saat kaça kadar var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talep üzerine Marmaray saatlerinde değişikliğe gitti. Peki ama Marmaray seferleri çoğaltıldı mı, çoğaldı mı? Marmaray seferleri erken mi başlayacak? Marmaray son sefer saati ve detaylar!
2022-08-25 12:25:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talep üzerine Marmaray saatlerinde değişikliğe gitti. Peki ama Marmaray seferleri çoğaltıldı mı, çoğaldı mı? Marmaray seferleri erken mi başlayacak? Marmaray son sefer saati ve detaylar!
Marmaray hafta sonu sefer saatleri uzatıldı mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferlerinin saat 01.30'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Marmaray hafta sonları saat kaça kadar var?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar devam edecek.
Marmaray hangi günler gece yarısından sonra çalışıyor?
Marmaray'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla Gebze'den Halkalı'ya son sefer saatinin 01.20, Halkalı'dan Gebze'ye 01.28 olarak planlandığı bilgisi verildi.
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