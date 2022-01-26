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TIMETURK / GENEL / Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? Marmaray saat kaça kadar bedava?

Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? Marmaray saat kaça kadar bedava?

Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? Marmaray saat kaça kadar bedava? Yoğun kar yağışları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla Marmaray seferleri ücretsiz olmuştu. 25 Ocak günü de Marmaray'ın ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Yoğun kar yağışının devam etmesi beklenen İstanbul'da vatandaşları sevindiren açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

2 Saat Önce
2022-01-26 11:21:28
Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? Marmaray saat kaça kadar bedava?

Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi? Marmaray bedava mı? Marmaray saat kaça kadar bedava? sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı yoğun kar yağışları nedeniyle İStanbul'da Marmaray seferleri ücretsiz olarak vatandaşa hizmet vermeye başlamıştı. Kar yağışlarının devam etmesi beklenirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

Marmaray bugün (26 Ocak Çarşamba) ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin 26 Ocak Çarşamba günü de ücretesiz olacağını açıkladı. İsmailoğlu açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." dedi.

TCDD de Marmaray seferlerine dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasında bulundu.

Marmaray'ın ücretsiz olacağı dün de duyurulmuştu

Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada vatandaşlara Marmaray'ın ücretsiz olacağını duyurmuştu. Karaismailoğlı açıklamasında "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu. .

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