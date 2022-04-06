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Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre ücretleri

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TIMETURK / GENEL / Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre ücretleri

Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre ücretleri

Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre güncel ücretleri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 6 Nisan 2022'de bir kez daha toplu taşımaya zam yapılması gündemi ile toplandı. Daha önce defalarca kez reddedilen toplu taşıma zamları bu kez kabul edildi. İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 oranında artış yapılmasına karar verildi. Milyonlarca kişini yaşadığı İstanbul'da ulaşıma yapılan bu zam vatandaşın büyük tepkisini çekti.

2 Saat Önce
2022-04-06 17:42:22
Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre ücretleri

Marmaray'a zam mı geldi? Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? 2022 Marmaray durak sayısına göre güncel ücretleri ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 6 Nisan 2022'de bir kez daha toplu taşımaya zam yapılması gündemi ile toplandı. Daha önce defalarca kez reddedilen toplu taşıma zamları bu kez kabul edildi. İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 oranında artış yapılmasına karar verildi. Milyonlarca kişini yaşadığı İstanbul'da ulaşıma yapılan bu zam vatandaşın büyük tepkisini çekti.

İstanbul'da günlerdir beklenen zam düğmü sonunda çözüldü. Yüzde 40 oranındaki zam teklifi UKOME'de kabul edildi. Daha önce defalarca kez reddedilen ulaşım zammının ardından İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada "İETT'yi de batırmak istiyorlar İSKİ'yi de batırmak istiyorlar. İETT, 150 yıllık kurumu. Hizmet etmek için çırpınıyor genel müdürümüz ve ekibi. Yazıktır, günahtır. Biz ister miyiz vatandaşımıza zam yapmayı? Alın akaryakıt zammını geriye, alın elektrik zammını geriye. Biz o zaman niye zam isteyelim ki? Çok yanlış içerisindeler." demişti. 6 Nisan 2022'de yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılması kabul edildi.

Marmaray'a zam mı geldi?

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar? (Durak sayısına göre)

1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e çıktı.

8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e çıktı.

15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a yükseldi.

22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e çıktı.

29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e TL oldu.

36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Marmaray tek geçiş bileti ne kadar?

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

Metrobüs ücretleri ne kadar oldu? (Öğrenci-Tam-İndirimli)

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile yeni ücret tarifeeri aşağıdaki gibi oldu;

1 durak 5,49'a, indirimli öğrenci 2,42'ye,
2 durak 6,57'ye, öğrenci 2,63'e,
3 durak 7,67'ye öğrenci 3,07'ye,
4-9 durak 8,76'ya öğrenci 3,50'ye,
10-15 durak 9,63'e öğrenci 3,74'e,
16-21 durak 10,07'ye, öğrenci 3,74'e,
22-27 durak 10,40'a öğrenci 3,74'e,
28-33 durak 10,63'e öğrenci 3,74'e,
34-43 durak 11,38'e öğrenci de 3,74'e yükseldi. .

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