Marmara ve Karadeniz için kritik uyarı

Önümüzdeki günler için yağış uyarısında bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Perşembe günü ise yağışlı hava kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. Çok tehlike gözüküyor' dedi.

Son günlerde etkili olan sıcak hava Türkiye genelinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Önümüzdeki günler için yağış uyarısında bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ‘Perşembe günü ise yağışlı hava kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. Çok tehlike gözüküyor.' dedi.

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

5 gündür çok sıcak bir hava dalgası mevcut. Dün bütün Türkiye'nin hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerindeydi. Perşembe günü ise kuzey batıdan Karadeniz üzerinden gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere 7-8 derece düşürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 20'li dereceleri görecek. Bu kadar abi sıcaklık düşüşü önemli olayları meydana getiriyor. Bu sıcaklığı düşüşü ile Marmara ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar gözüküyor.

'ÇOK TEHLİKE GÖZÜKÜYOR'

Perşembe akşamından itibaren Cuma günü de büyük bir risk var. Artvin, Trabzon, Rize'de çok kuvvetli yağışlar var.

Biz yağıştan korkuyoruz, önemli problem. Marmara'nın doğusundan itibaren Karadeniz'e kadar etkili olacak. Çok tehlike gözüküyor.

DOLU YAĞABİLİR Mİ?

Dolu tahmini bir iki saat öncesinden yapılır ama risk var. 3-4 gün önceden tahmini yapılamaz. Öyle bir tehlike olduğundan anında paylaşırız. Pazartesi günü yağmur geçişi var İstanbul'da. Bugün Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağışlar var. Yer çok sıcak.

Tunceli civarında yağış yok, rüzgar da kuvvetli gözükmüyor. Cuma günü hafif bir yağmur alabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.