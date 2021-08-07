Marmara için yeni tehdit

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, çevre konusunda yaklaşmakta olan yeni tehlikeye dikkati çekti. Balcı, “Toksikler, eğer kontrolsüz çoğalırlarsa müsilaja rahmet okutacak. Müsilaj masum kalır” uyarısında bulundu.

Bilim insanları Marmara'da müsilaj sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yürütürken, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, çevre konusunda yaklaşmakta olan yeni tehlikeye dikkati çekti. Balcı, “Toksikler, eğer kontrolsüz çoğalırlarsa müsilaja rahmet okutacak. Müsilaj masum kalır” uyarısında bulundu.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'na rapor sunan Doç. Dr. Balcı, denizdeki zararlı algleri, “toksik ve toksik olmayan” şeklinde ikiye ayırdıklarını, Marmara'da şu ana kadar toksik olmayan mikroorganizmaların sebep olduğu müsilaj sorunu yaşandığını dile getirdi.

Toksiklerin “paralitik”, “diyaretik”, “nörotoksik”, “amnezik” ve “ciguatera” şeklinde gruplandığını, midyeler ve balıkların zehirlenmesine yol açtığını vurgulayan Balcı, “Bu zararlı canlılar doğada yok değil, aslında bunlar Marmara Denizi'nde de var ama şanslıyız ki bugüne kadar aşırı artış göstermediler müsilaj gibi; yoksa bunlar ekosistemin doğal birer üyeleri, ekosistem için gerekli” dedi.

Toksiklerin tropik iklimde yaygın olduğunu, Akdeniz'in de 2000'li yıllardan itibaren bu iklimin etkisinde olduğuna dikkati çeken Balcı, “İklim değişikliğinin sonucunda bu zararlı toksikler yaygın hale gelecek, müsilaj çok masum kalacak, ileride çok daha büyük toksik risk tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.

Tropikal sularda yaygın olan toksik alg türlerinin dünya genelinde biyocoğrafik dağılımı giderek artmaktadır ve artık Karadeniz'in Akdenizleşmeye başladığı bir ortamda bu riskler artık kapımızda. Türkiye kıyı sularında da toksik oluşumları kritik bir sorun olarak ortaya çıkacaktır ve bu çok rahatlıkla söyleyebilirim kaçınılmazdır ve ileride gerçekten de müsilaja rahmet okutacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.