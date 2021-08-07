DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek
Petrol ve LPG’de promosyon düzenlemesi
Küresel piyasalar haftayı rekorlarla geçti
İran'dan İsrail'e yanıt: Sert karşılık veririz!
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?
Taliban, bir vilayet merkezini daha ele geçirdi
Onur Çetin, Doğa için şarkı yaptı
Taliban cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
Filistin: İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?
Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan
İran, İsrail'e ait gemiye saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
11 Eylül kurbanlarının aileleri, Biden’a ‘gelme’ dedi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''Tek aşı eşittir hiç aşı''
ABD vatandaşlığından çıkan zenginlerin sayısı 2020'de rekor kırdı

TIMETURK / GENEL / Marmara için yeni tehdit

Marmara için yeni tehdit

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, çevre konusunda yaklaşmakta olan yeni tehlikeye dikkati çekti. Balcı, “Toksikler, eğer kontrolsüz çoğalırlarsa müsilaja rahmet okutacak. Müsilaj masum kalır” uyarısında bulundu.

7 Saat Önce
2021-08-07 09:03:42
Marmara için yeni tehdit

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bilim insanları Marmara'da müsilaj sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yürütürken, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, çevre konusunda yaklaşmakta olan yeni tehlikeye dikkati çekti. Balcı, “Toksikler, eğer kontrolsüz çoğalırlarsa müsilaja rahmet okutacak. Müsilaj masum kalır” uyarısında bulundu.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'na rapor sunan Doç. Dr. Balcı, denizdeki zararlı algleri, “toksik ve toksik olmayan” şeklinde ikiye ayırdıklarını, Marmara'da şu ana kadar toksik olmayan mikroorganizmaların sebep olduğu müsilaj sorunu yaşandığını dile getirdi.

Toksiklerin “paralitik”, “diyaretik”, “nörotoksik”, “amnezik” ve “ciguatera” şeklinde gruplandığını, midyeler ve balıkların zehirlenmesine yol açtığını vurgulayan Balcı, “Bu zararlı canlılar doğada yok değil, aslında bunlar Marmara Denizi'nde de var ama şanslıyız ki bugüne kadar aşırı artış göstermediler müsilaj gibi; yoksa bunlar ekosistemin doğal birer üyeleri, ekosistem için gerekli” dedi.

Toksiklerin tropik iklimde yaygın olduğunu, Akdeniz'in de 2000'li yıllardan itibaren bu iklimin etkisinde olduğuna dikkati çeken Balcı, “İklim değişikliğinin sonucunda bu zararlı toksikler yaygın hale gelecek, müsilaj çok masum kalacak, ileride çok daha büyük toksik risk tehdidiyle karşı karşıya kalacağız.

Tropikal sularda yaygın olan toksik alg türlerinin dünya genelinde biyocoğrafik dağılımı giderek artmaktadır ve artık Karadeniz'in Akdenizleşmeye başladığı bir ortamda bu riskler artık kapımızda. Türkiye kıyı sularında da toksik oluşumları kritik bir sorun olarak ortaya çıkacaktır ve bu çok rahatlıkla söyleyebilirim kaçınılmazdır ve ileride gerçekten de müsilaja rahmet okutacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş