Marmara Denizi'nde denize girmek yasak mı? Müsilaj nedeniyle plajlar kapalı mı?

Marmara Denizi'nde denize girmek yasak mı? Deniz salyası (müsilaj) adeta denizlerimizi esir almış durumda. Özellikle Mamara Denizi'nde denizinin bazı bölgelerinde oluşan müsilaj deniz üzerine kaplayan beton bir perdeye dönmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilajla mücadele kapsamında denizlerde temizliğe başladı. Tekirdağ'da deniz salyası (müsilaj) var mı? Denize girme hayali kuran vatandaşlar da deniz salyası nedeniyle denize girmek yasak mı, plajlar kapalı mı diye merak etmeye başladı. Şu anda denize girmenin yasak olduğu ya da plajların kapatıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Deniz salyası olmayan plajlarda denize girmek yasak değil.

Marmara Denizi'nde denize girmek yasak mı? Deniz salyası (müsilaj) adeta denizlerimizi esir almış durumda. Özellikle Mamara Denizi'nde denizinin bazı bölgelerinde oluşan müsilaj deniz üzerine kaplayan beton bir perdeye dönmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilajla mücadele kapsamında denizlerde temizliğe başladı. Tekirdağ'da deniz salyası (müsilaj) var mı? Denize girme hayali kuran vatandaşlar da deniz salyası nedeniyle denize girmek yasak mı, plajlar kapalı mı diye merak etmeye başladı. Şu anda denize girmenin yasak olduğu ya da plajların kapatıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Deniz salyası olmayan plajlarda denize girmek yasak değil.

Havalar ısınmaya başladı. Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde tatile gitmek isteyen vatandaşlar Marmara Denizi'de denize girmek yasak mı sorusunu soruyor. Deniz salyası nedeniyle plajlar kapalı mı? Deniz salyası özellikle Marmara Denizi'nde görülüyor. Giderek etkisini arttıran deniz salyasının temizlenme işlemlerine de başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Bu kapsamda İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit'te müsilaj temizleme işlemi yapıldı.

Marmara Denizi'nde denize girmek yasak mı?

Marmara Denizi'nde denize girmenin yasak olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Müsilaj olmayan bölgelerde denizie girilebilir. Ancak uzmanlar müsilajlı bölgede denize girme konusunda uyarıyor.

Müsilaj nedeniyle plajlar kapalı mı?

Deniz salyası nedeniyle kapalı olan pilaj şu anda bulunmuyor.

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Deniz salyası hangi plajlarda var?

Denize girmek isteyen ancak deniz salyası (müsilaj) nedeniyle endişe eden vatandaşlar Deniz salyası hangi plajlarda var? sorusunu araştırmaya başladı. Deniz Salyası mavi bayraklı pilajlarda bile görülmeye başlandı. Deniz Salyası özellikle Marmara Denizi'nde etkisini gösterdi. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Kadıköy Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.