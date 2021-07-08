Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) temizlendi mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada denizimizde, toplanacak miktarda müsilajın kalmadığını belirtti. Peki Marmara Denizi'nde müsilaj bitti mi? Deniz salyası temizlendi mi?

Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) temizlendi mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada denizimizde, toplanacak miktarda müsilajın kalmadığını belirtti. Peki Marmara Denizi'nde müsilaj bitti mi? Deniz salyası temizlendi mi?

Marmara'da başlayan ve Ege'ye kadar ilerlediği söylenen müsilajın temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylem planı oluşturmuştu. Yapılan çalışamlar sonucu denizlerden tonlarca müsilaj (deniz salyası) çıkartılmıştı. Temizlik çalışmalarının iyi gittiğine dair açıklama Bakan Kurum'dan geldi. Kurum açıklamasında denizde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için 7 Temmuz'da müsilaj temizliği çalışmasının yapılamadığını belirtti. Vatandaşlar da Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) temizlendi mi? gibi soruları sormaya başladı.

Marmara'da müsilaj bitti mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Kurum açıklamasında şunları söyledi: Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık."

Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) temizlendi mi?

Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Temizlik tam anlamıyla bitti denilemez. Temizlik su üstünde ve su altında devam edecek.

Müsilaj (Deniz Salyası) nedir?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı. Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.