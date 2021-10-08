Marmara’da lüfer bolluğu yaşanıyor

Marmara Denizi'nde lüferde son yılların en bol dönemi yaşanıyor ve bu durumun Ekim ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, lüferde son 10 yılın en iyi dönemi yaşandığına dikkat çekerek, hava ve deniz şartlarına bağlı olarak hem bolluğun hem de fiyatlardaki düşüşün devam edeceğini söyledi.

NTV'nin haberine göre; Kartal, “Ciddi anlamda bir lüfer senesi yaşıyoruz. Denetleme ve av yasağı sürecinde lüfer gelişimini tamamladı ve buna bağlı olarak bollaşıp fiyatı düştü. Şu an fiyatı balık halinde 25 liralara kadar geriledi. Biz fiyatların 20 liraya kadar inmesini bekliyoruz" dedi.

İSTAVRİTİN AVLANMASI ACİLEN DURDURULMALI

Karadeniz'de bu sene deniz sıcaklığının genel olarak iyi olduğunu belirten Kartal “Ancak bu sene istavrit az ve sıkıntılı. 13 cm olması gereken istavrit 11 cm ve istavritlerin yüzde 60'ı bu durumda. Boyları yasal boyun altında kaldığı için avlanması acilen durdurulmalı, 1 yıl tutulmamalı." diye konuştu. Kartal bu sene palamutun da az olduğunu ve vatandaşın 50 lira seviyelerinden alabileceğini kaydetti.

Bu sene lüferin yanı sıra mezgit, hamsi ve tekirde de bolluk beklendiğini belirten Kartal, hamsinin kilosunun tezgahlarda 20 liraya kadar düşebileceğini belirtti.

Son dönemin en önemli konularından biri olan müsilaja da değinen Kartal, “Marmara'da müsilaj kalmadı ve dolayısıyla balıklara bir etkisi yok. Hatta müsilajın lüferi olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Balıkçılık yapılamaması nedeniyle lüfer İstanbul boğazına yerleşince, Marmara'da ciddi anlamda bollaştı" dedi.

“HER YER LÜFER”

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da lüferde yaşanan bolluğa “Bu sene her yer lüfer" sözleri ile dikkat çekti ve fiyatının 20 liraya kadar düşmesini beklediklerini söyledi.

İstavritte yaşanan sıkıntıyı da dile getiren Özkaya, hem boylarının kısa olduğunu hem de az görüldüğünü kaydetti. Özkaya hamsi için ise şimdiden bir şey söylemenin erken olmakla beraber fiyatının düşmesini beklediklerini ifade etti.

“BALIKLAR GİT GİDE AZALIYOR”

Denizlerdeki balıkların her sene giderek azaldığını belirten Özkaya, “Bölgesel balıkçılığa geçilmeli, stokların kendini yenilemesi lazım. Böylece hem balıkçı hem tüketici memnun kalır” diye konuştu.

Müsilajın denizlerde ciddi anlamda azaldığını belirten Özkaya, “Labaratuvar ve test sonuçları müsilajın balıklar üzerinde olumsuz bir etki bırakmadığını gösteriyor. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla yiyebilir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.