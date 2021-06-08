Marmara'da denize girmek yasak mı? Müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Marmara'da denize girmek yasaklanacak mı?

Denizlerimizde ortaya çıkan ve günden güne de yayılarak büyüyen müsilaj (deniz salyası) için temizlik seferberliği başlatıldı. Müsilajlı denizlerin insan sağlığına olumsuz etkisi olacağını uzmanlar daha önce açıklamıştı. Havaların ısınmasıyla denize gitmek isteyen vatandaşlar da Marmara'da denize girmek yasak mı sorusunu soruyor. Peki müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Marmara'da denize girmek yasaklanacak mı? Bakan Kurum yaptığı açıklamada '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz.' dedi.

Denizlerimizde ortaya çıkan ve günden güne de yayılarak büyüyen müsilaj (deniz salyası) için temizlik seferberliği başlatıldı. Müsilajlı denizlerin insan sağlığına olumsuz etkisi olacağını uzmanlar daha önce açıklamıştı. Havaların ısınmasıyla denize gitmek isteyen vatandaşlar da Marmara'da denize girmek yasak mı sorusunu soruyor. Peki müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Marmara'da denize girmek yasaklanacak mı? Bakan Kurum yaptığı açıklamada "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz." dedi.

Maramara Denizi'nde Müsilaj (deniz salyası) seferberliği başlatıldı. Denizin yüzeğini adeta bir perde gibi kapayan müsilajın temizlenmesi için "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı. Hazırlanan eylem planı kapsamında denizlerden müzilajların toplanmasına başlandı. Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, arıtma tesislerine götürüldü.

"Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz'' dedi. Marmara Denizi'nin kaderine terk edilmeyeceğini söyleyen Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" diye konuştu.

Marmara'da denize girmek yasak mı?

Marmara'da denizi girmek şu anda yasak değil. Yasaklanmasının da gündeme geleceği düşünülmüyor. Ancak catandaşların deniz salyası olan bölgelerde denize girmemeleri için gerekli tedbirler alınabilir.

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.