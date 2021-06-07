Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Son günlerde sıkça duyduğumuz Müsilajlı (deniz salyası) denizlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. Havaların ısınmasıyla denize girmek isteyen vatandaşlar müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Marmara sahillerinde denize girmek isteyenleri endişelendiriyor. Peki Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?

Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Son günlerde sıkça duyduğumuz Müsilajlı (deniz salyası) denizlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. Havaların ısınmasıyla denize girmek isteyen vatandaşlar müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Marmara sahillerinde denize girmek isteyenleri endişelendiriyor. Peki Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?

Denizlerimizi saran müsilajla ilgili (deniz salyası) eylem planını hazırlandı. Eylem planı ile özellikle Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi hedefleniyor. Havaların ısınmasıyla Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar denize girmek istiyor. Ancak müsilaj nedeniyle bu isteklerinden vazgeçiyorlar. Peki Marmara'da müsilajlı denize girmek tehlikeli mi? Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını vurguladı. Dr. Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu kadar çok atık boşaltılırsanız ve buraya bir foseptik çukuru muamelesi yaparsanız burada bir kokuşma başlar ve bu kokuşmanın etkisiyle bugünkü tablo ortaya çıkar. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Müsilajlı (deniz salyası) neden olur?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı. Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

* Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

* İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

* Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

Müsilaj deniz canlıları için tehlikeli mi?

Müsilaj deniz canlılıarı için tehlike oluşturabilir. Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için tabii ki risk oluşturuyor. Ancak bu tip canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdikleri zaman, bu bölgeden kaçarlar. Bu da canlılarda ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.