Marmara'da balık avı yasaklanacak mı? Marmara Denizi'nde balık tutmak yasak mı? Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede balık avı yasağının gündeme gelebileceğini söyledi. Marmara'da balık tutan vatandaşlar gelişme üzerine Marmara'da balık tutmak yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte Bakan Kurum'un Marmara Denizi'nde balık avı ile ilgili açıklamaları...

Marmara'da balık avı yasaklanacak mı? Marmara Denizi'nde balık tutmak yasak mı? Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede balık avı yasağının gündeme gelebileceğini söyledi. Marmara'da balık tutan vatandaşlar gelişme üzerine Marmara'da balık tutmak yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte Bakan Kurum'un Marmara Denizi'nde balık avı ile ilgili açıklamaları...

Çevre kirliliği ve küresel ısınmanın etkisiyle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyası (müsilaj) deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde temizliğe başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj seferberliği kapsamında, 5 Temmuz'dan bu yana 10 bin 941 metreküp müsilaj temizledi. Ancak denizdeki müsilaj sorunu ortadan kalkmış değil. Deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi projesi de var. Oksijen takviyesi ile müsilaj oluşumunun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Deniz salyası (müsilaj) ile mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum balık avı yapanları üzecek bir açıklama geldi. Peki Marmara'da balık avı yasaklanacak mı? Marmara Denizi'nde balık tutmak yasak mı? Marmara'da olta balıkçılığı yasaklanacak mı?

Marmara'da balık avı yasaklanacak mı?

Hürriyet gazetesinin haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yapılacak çalışmayla Marmara'ya balık bırakılabileceğini söyleyen Kurum, “Balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın getirilmesi söz konusu olabilir. Bırakın tutmayı ilave vermek lazım” diye konuştu.

Marmara Denizi'nde balık tutmak yasak mı?

Müsilaj ile mücadelede gelinen noktayı değerşendiren Bakan Kurum şunları söyledi: Temizleme noktasında bayağı bir ilerleme kaydettik. Aşağıdaki normal döngüsel yaşamı devam ettirirsek, zaten kendi içinde balıklar onu yiyor, bitkiler besleniyor, yani bir döngü var zaten. Burada sorun, onların aşırı üremesi ve o döngüde balık yemi fazlası olunca onlar ölüyor ve yukarıya vuruyor. Aslında birbirine yetse orada canlı, yiyecek, bitki o eşit döngü devam etse, sorun yok zaten ve onu sağlamak lazım.." Henüz müsilajla mücadele kapsamında Marmara'da balık tutma yasağı söz konusu değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.