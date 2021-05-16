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Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 09:35:22
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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