Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.