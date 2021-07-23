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Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?
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TIMETURK / GENEL / Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-07-23 09:43:03
Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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