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Marmara Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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01.07.2021 09:35:26
Marmara Bölgesi'nde bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık, Trakya'nın kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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