Marketten kredi kartı ile kurban alınır mı? Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Son yıllarda zincir marketlerin kurban satışı giderek yaygınlaştı. Marketlerden kurban hissesi almak isteyen vatandaşlar da bu işlemde kredi kartı kullanımının caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Öncelikle marketlerde kurban satışı caiz mi sorusuna yanıt vermek gerekiyor. Peki kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kurban alış verişi yaparken kredi kartı kullanmak caiz mi?

Marketten kredi kartı ile kurban alınır mı? Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Son yıllarda zincir marketlerin kurban satışı giderek yaygınlaştı. Marketlerden kurban hissesi almak isteyen vatandaşlar da bu işlemde kredi kartı kullanımının caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Öncelikle marketlerde kurban satışı caiz mi sorusuna yanıt vermek gerekiyor. Peki kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kurban alış verişi yaparken kredi kartı kullanmak caiz mi?

Vatandaşlar kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşına düştü. Kurban için marketler de hisse satışına başladı. Büyükbaş kurbanlık hissesi ve küçük baş kurban almak isteyen vatandaşlar bu durumun caiz olup olmadığını sorguluyor. Peki marketten kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile kurban alınır mı?

Marketten kredi kartı ile kurban alınır mı?

Marketten kurban almayı düşğnen vatandaşlar bunun caiz olup olmadığını araştırıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç Dr. Cenksu Üçer bu konuda vatandaşları uyardı. Yeni Akit'in haberine göre; Doç Dr. Cenksu Üçer İslam'ın bu konudaki emirlerini hatırlattı. Üçer'in açıklamasına göre; zincir marketlerden Kurban alınması ibadet esaslarına göre değerlendirildiğinde caiz değil.

Bir kişi, market veya kuruluşun henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/ hissesini kurban olarak satması caiz midir?

Mevcut olmayan ancak vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir. Mal sahibi, ortada olmayan belirli vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler arasında ihtilaf söz konusudur.

Hanefî mezhebine göre selem akdi ölçü veya tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir. Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir. Buna bağlı olarak Hanefilere göre hissesi satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Zira mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Şâfiî mezhebine göre ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe göre, yukarıda zikredilen şartların sağlanması halinde market türü kuruluşların henüz mülkiyetinde olmayan hayvanların hisselerini satması caiz olur.

Ayrıca bu tür kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları veya büyükbaş hayvanların hisselerini ve bu hisselerin sahiplerini belirlemek şartıyla, kurban hissesi olarak satmalarında bir sakınca yoktur.

Kredi kartı ile kurban almak caiz mi?

Vatandaşlar nakit para yerine kredi kartı ile kurban almanın da caiz olup olmadığını araştırıyor. Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.