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TIMETURK / GENEL / Markette kasiyere saldıran sporcu gözaltına alındı

Markette kasiyere saldıran sporcu gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan kadın, ismini söylemediği için erkek müşteri tarafından saldırıya uğradı. Kasiyere saldıran Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail Vural Köksal gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-01-21 15:30:29
Markette kasiyere saldıran sporcu gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir zincir markette kasiyer olarak çalışan kadın, 3 Ekim 2017'de bir erkek müşterinin saldırısına uğradı.

3 Ekim 2017'de akşam saat 20.30 sıralarında markete gelen bir erkek müşteri, kasada çalışan kadını önce bakışlarıyla taciz etti. Aynı kişi saat 21.00 sıralarında markete tekrar geldiğinde kasiyere önce sözlü tacizde bulundu. Saldırgan ile kasiyer arasındaki diyaogl şöyle gerçekleşti;

Saldırgan: Bir şey almayı unutmuşum.

Kasiyer: Buyurun beyefendi, ne almayı unuttunuz?

Saldırgan: Seni unuttum.

Kasiyer: Anlamadın neyi unuttunuz?

Kasiyere bu şekilde sözlü tacizde bulunan saldırgan daha sonra sigara satın aldı. Bu sırada kasiyere neden yaka kartı takmadığını sordu. Kadın kasiyerise yaka kartı takmadıklarını belirtiyor.

Tacizine devam eden erkek saldırgan, bu kez kasiyere adını sordu. Kasiyer ise "Sizi ilgilendirmez" yanıtını verdi.

Bu andan itibaren küfür ve hakaret ederek üzerine saldıran kişi, kasiyere önce tokat attı, sonra da saçlarından çekip fırlattı.

Markettekilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan şahıs daha sonra polis tarafından göz altına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail Vural Köksal gözaltına alındı.

ASAT Kulubü de Mikail Vural Köksal'ın klüple ile ilişiğini kesti.

Kaynak: istekadinlar.com

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