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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tam kapanmada marketlerde hangi ürünlerin satış dışı kalacağı belirlendi. Genelge ile zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında ürün satışı yasaklandı. Sigara tiryakileri de marketlerde sigara satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Genelgede tütün ürünleri ile ilgili bir detay bulunmuyor.

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04.05.2021 09:59:09
Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tam kapanmada marketlerde hangi ürünlerin satış dışı kalacağı belirlendi. Genelge ile zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında ürün satışı yasaklandı. Sigara tiryakileri de marketlerde sigara satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki tam kapanmada sigara satışı yasak mı? Genelgede tütün ürünleri ile ilgili bir detay bulunmuyor.

Tam kapanma döneminde marketlerde satılan ürün çeşitliliği kapalı olan esnaf gruplarını endişelendirmişti. Dün gece marketlerde hangi ürünlerin satılmaycağına dair bir genelge yayımlandı. Genelge ile  marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yani marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. Marketler 7 Mayıs'tan itibaren de alkollü içeceklerin satışını yasak getirilmişti. Yayımlanan genelge sonrası vatandaşlar marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. 

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Tam kapanmada sigara satışı yasak mı?

Tam kapanam döneminde marketlerde sigara satışının yasak olup olmayacağına dair bir ibare bulunmuyor. Tütün ürünü satışının zorunlu temel ihtiyaç kapsamına alınıp alınmadığı ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak. 

Marketler kaça kadar açık olacak?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

İçki satışlarının yasaklandığı açıklanmışı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya içki satışlarının yasaklandığına dair iddia geldi. Kaya yaptığı paylaşımda "Alkol satışı tüm günler yasak olacak. Yapı marketler kapalı olacak. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapatılacak. Uçak, gemi, tren, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart olacak" dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı tütün ürünleri satışı kısıtlansın demişti

Yazılı bir açıklama yayınlayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara içmenin de yasaklanması çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan