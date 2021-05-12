Ramazan bayramı arefesinde alışverişlerini yapamayan vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bayram bu yıl 13-14 ve 15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Vatandaşlar da marketler bayramın 3 günü açık mı sorusunu sormaya başladı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında marketlerin de çalışma saatleri düzenlendi. Peki marketler bayramdan kaçta kapanıyor? Marketler ramazan bayramında kapalı mı yoksa açık mı? Bayramda marketler saat kaça kadar çalışacak? Marketler kaçta kapanacak?

Ramazan bayramı arefesinde alışverişlerini yapamayan vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bayram bu yıl 13-14 ve 15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Vatandaşlar da marketler bayramın 3 günü açık mı sorusunu sormaya başladı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında marketlerin de çalışma saatleri düzenlendi. Peki marketler bayramdan kaçta kapanıyor? Marketler ramazan bayramında kapalı mı yoksa açık mı? Bayramda marketler saat kaça kadar çalışacak? Marketler kaçta kapanacak?

Önce kısmi kapanma, ardından da tam kağanma ile geçirdiğimiz bereket ve yardımlaşma ayı ramazanın sonuna gelindi. Ramazan bayramı arefesinde marketlerin durumu da merak ediliyor. Alışverişlerini yapmayanlar bayramıda marketler kapalı mı yoksa açık mı sorusunu sormaya başladı. Peki marketler bayramdan kaçta kapanıyor? Marketler bayramın 3 günü açık mı?

Bayramda marketler kaça kadar açık?

Ramazan ayında geçerli olan market çalışma saatleri razaman bayramı için de geçerli. Marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketler izin sistemini bölgesindeki diğer marketlere göre ayarlıyor. Hangi marketin açık hangisinin kapalı olduğu market önlerinde olan bilgilendirme afişlerinden öğrenilebilir.

Marketler bayramın 3 günü açık mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Bayrdamda marketler açık olacak. Ancak bazı marketler bulundukları bölgeye göre nöbet sistemi ile çalışıyor. Bayramda 3 zincir marketler bulundukları mahallede 3 nöbet sistemine göre 3 gün boyunca açık olacaklar. Yani bir bölgede bir mağaza açık olurken diğerleri bayram nedeniyle kapalı olabilir. Bayramda hangi marketlerin açık hangisinin kapalı olduğunu market camlarına asılan bilgi afişlerinden de öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.