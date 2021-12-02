Market poşetlerine zam geldi mi? Market poşetleri 2022'de ne kadar olacak? Poşetlere zam geldi mi?

Son aylarda 'zam' kelimesi en sık kullandığımız kelimelerden biri oldu. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş pek çok ürüne de zam yapılmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda market poşetlerinin ücretli satılması uygulaması hayata geçirilmiş ve poşet fiyatları 25 kuruş olarak belirlenmişti. Vatandaşlar son zamlardan sonra market poşetlerine de zam gelebileceğini düşünüyordu. Peki Market poşetlerine zam geldi mi? Market poşetleri 2022'de ne kadar olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili önemli açıklama geldi.

Son aylarda "zam" kelimesi en sık kullandığımız kelimelerden biri oldu. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş pek çok ürüne de zam yapılmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda market poşetlerinin ücretli satılması uygulaması hayata geçirilmiş ve poşet fiyatları 25 kuruş olarak belirlenmişti. Vatandaşlar son zamlardan sonra market poşetlerine de zam gelebileceğini düşünüyordu. Peki Market poşetlerine zam geldi mi? Market poşetleri 2022'de ne kadar olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili önemli açıklama geldi.

Market poşetlerine zam geldi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin 2022'de de 25 kuruştan satılacağını duyurdu.

1 Ocak 2019'da ücretli olmuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı. Uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verileceğini, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini hatırlatmıştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.